Asm passa da azienda speciale a spa: a Tarmina la rotta è già tracciata

«La trasformazione in società per azioni cambierà volto all’Azienda servizi municipalizzati, con l’aumento del fabbisogno di personale e la necessità di effettuare assunzioni e avanzamenti di parametro. I dati del bilancio ci confortano e si porrà particolare attenzione con monitoraggi periodici affinché l’azienda non possa avere problemi finanziari».

Mostra ottimismo il presidente della partecipata del trasporto pubblico locale di Taormina, Giuseppe Campagna, ribadendo la volontà di trasformare l’attuale azienda speciale in spa. Una decisione sulla quale la minoranza ha sollevato dubbi: «Se tutto va bene e l’azienda è florida come dite, qual è la necessità di trasformarla in spa? – ha chiesto in Aula il consigliere di opposizione Nunzio Corvaia –, questa trasformazione è possibile? A mio avviso no». Sul punto ha risposto il segretario comunale e direttore generale di Asm, Giuseppe Bartorilla, ricordando come il Testo unico degli enti locali dia la facoltà di trasformare le aziende speciali in società per azioni, società di capitale più snella nell’approvazione degli strumenti di programmazione. «In Italia sono rimaste due-tre aziende speciali a Taormina, Marsala e in Sardegna – ha ricordato Campagna –. Il legislatore ha previsto la trasformazione e per questi passaggi sono pure concessi finanziamenti. Se Asm è ancora oggi un’azienda speciale, si vede che gli amministratori del passato erano dediti a fare altro». Per il consigliere di maggioranza Salvo Brocato, «se la politica ha sempre pensato che l’Asm fosse un terreno di pascolo personale, ecco che poi sorgono dubbi sulla trasformazione in società per azioni, perché non si può più mettere il naso all’interno», ma Corvaia ha replicato affermando che oggi in azienda vi è il doppio degli interinali rispetto ai dipendenti in pianta organica: «Il pascolo c’è oggi e si è ampliato talmente tanto che non si vede nemmeno l’orizzonte – ha ribattuto riferendosi alle nuove assunzioni di personale – e in Sicilia e in Sardegna non vi è l’obbligo di trasformare aziende speciali in spa».

Intanto, Asm attiverà da lunedì la nuova linea verde comprensoriale Castelmola-Taormina-Stazione ferroviaria-Ospedale “San Vincenzo”, che partirà da Castelmola (piazza Sant’Antonio) e prevede l’aggiunta di due corse giornaliere dedicate a studenti e pendolari.