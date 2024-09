“Vedute da Zancle”, il tributo di Fausto Puglisi a Messina nella Settimana della Moda di Milano

Un tributo a Messina, a Roberto Cavalli, e a quel sogno d’amore con la moglie Eva che è diventato anche una moda da sogno. È stato un grande ed emozionante omaggio quello portato in passerella da Fausto Puglisi mercoledì scorso, con la sfilata tenutasi al Palazzo della Borsa di Milano durante la seconda giornata della Settimana della moda.

Lo stilista messinese, classe 1976, che dal 2021 è direttore creativo della Casa di moda Roberto Cavalli, ha presentato la sua spettacolare collezione primavera-estate 2025 dall’emblematico titolo “Views from Zancle”, letteralmente “Vedute da Zancle”, l’antico nome di Messina. Una collezione ispirata agli intonaci delle ville in stile moresco della città dello Stretto costruite dopo il terremoto del 1908. E di nuova costruzione, ma su solide radici, sa anche la sfilata-evento che, dopo i capi innovativi che rappresentano, tra gli scorci messinesi, i tramonti e le onde del mare fotografati nella città dello Stretto dallo stesso Puglisi, ha riportato in passerella anche sette capi iconici di Cavalli indossati da top model come Eva Herzigova, Mariacarla Boscono e Natasha Poly. Sette storiche modelle sono tornate a sfilare a sorpresa sulle note di “Living on my Own di Freddie Mercury, per un gran finale che è solo un nuovo grande inizio. Sullo sfondo, il volto di Roberto Cavalli, quel passato immortale che ha fatto la storia della maison. Sul palco, il direttore creativo Fausto Puglisi, con le super modelle ed Eva, ex moglie e storica collaboratrice di Cavalli, a rendere omaggio all’illuminato stilista fiorentino scomparso il 12 aprile scorso. In prima fila, un’emozionata Naomi Campbell.