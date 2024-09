Messina, vandalizzata la statua di mons. Giuseppe Malgioglio: l'indignazione di Libero Gioveni

Il consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni, ha espresso rabbia, indignazione e tanta tristezza" per il fatto che ignoti hanno vandalizzato il mezzo busto di Mons. Giuseppe Malgioglio che si trova nel parco urbano inaugurato da pochi mesi, divellendo gli occhiali e mettendo un cappellino.

"Non ho parole, anzi sì, perché ho un grande sentimento di rabbia, indignazione e tanta tristezza! Mi hanno appena mandato questa foto del mezzo busto che ricorda la figura di Mons. Giuseppe Malgioglio, l'indimenticato primo parroco di Camaro San Paolo e fondatore della comunità, scultura che dopo anni e con tanto sacrificio siamo riusciti a collocare nel nuovo e bellissimo parco urbano inaugurato circa 3 mesi fa, anche questo realizzato dopo tanti sforzi e un impegno politico e istituzionale corale. Taluni soggetti (mi limito a definirli così perché mi conosco e trascenderei in aggettivi poco puliti) HANNO ESTIRPATO GLI OCCHIALI dalla scultura e addirittura "sbeffeggiato" (per non dire "sfregiato") il ricordo di Don Giuseppe deponendo in testa un cappellino! Tristezza, tanta tristezza e direi anche, rilevando questa povertà d'animo degli autori di questi gesti, purtroppo anche tanta rassegnazione! Ma io personalmente non mi arrendo, anzi, un motivo in più per seguire l'iter di intitolazione del parco a "Mons. Giuseppe Malgioglio" che ho già depositato al Dipartimento Toponomastica. Così, se la piazza porterà il suo nome, nessuno, nemmeno questi individui, potrà mai cancellarlo!"