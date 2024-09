Barcellona, i "veleni" nel giardino di casa Manca: assolto il nipote Ugo

Il presidente del Tribunale, Giovanni De Marco, in funzione di giudice delle indagini preliminari, al termine del processo con il rito abbreviato scelto dall’imputato, ha assolto dal reato di “atti persecutori”, il dottor Ugo Manca, tecnico di radiologia dell’Asp di Messina.

L’assoluzione è stata decisa con la formula più ampia, «per non aver commesso il fatto». Secondo l’originaria ipotesi di accusa, che al vaglio del giudice dell'udienza preliminare non ha trovato riscontri, l’imputato Ugo Manca, avrebbe commesso atti persecutori nei confronti dei coniugi Gino e Angela Manca, suoi zii e vicini di casa, nonché genitori di Attilio Manca, l’urologo trovato morto il 12 febbraio del 2004 nella sua abitazione di Viterbo.

Le indagini preliminari per atti persecutori nei confronti del nipote, coordinate dal sostituto procuratore Carlo Bray, si erano concluse nell’aprile scorso. Nel dettaglio – secondo quanto era stato ipotizzato dal magistrato inquirente – l'indagato «avrebbe sversato in numerose occasioni (nei mesi di maggio e agosto del 2022, nonché in aprile, maggio, giugno, luglio e agosto del 2023) sostanze nocive nel giardino di pertinenza dell’abitazione dei suoi zii Angela Gentile e Gioacchino Manca, provocando in loro difficoltà respiratorie e il perimento delle piante». Gli episodi avrebbero ingenerato in loro un fondato timore per la propria incolumità, tanto che i coniugi, sono stati costretti ad modifiche le proprie abitudini di vita, a tenere chiuse porte e finestre di casa anche d’estate, a non uscire in giardino. Ed infine ad abbandonare la propria abitazione.