Armando Hyerace si candida alla segreteria provinciale del Pd di Messina: una nuova visione per il territorio

«Il Congresso del Partito Democratico della Provincia di Messina rappresenta una straordinaria opportunità per avviare una nuova stagione e rafforzare una comunità politica di donne e uomini che sappia stare nelle questioni aperte e affrontare nelle contraddizioni del nostro territorio. A partire da chi ha sostenuto l’elezione della Segretaria Nazionale Elly Schlein ma con uno spirito di apertura a tante iscritte e a tanti iscritti che vogliono un partito più forte, più radicato, più organizzato ci siamo messi a servizio di un percorso politico comune. Nessun dualismo dunque, ma un impegno comune per un PD aperto, plurale ed inclusivo che metta al centro i circoli ed una ritrovata militanza, a partire dal pieno coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi. Lavoro, sviluppo sostenibile, salute, diritti per tutte e tutti è questo il perimetro dentro cui possiamo insieme posizionare un partito con una identità chiara e percepibile».