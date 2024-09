Trasporto scolastico disabili a Messina, buona la seconda: il servizio ora entra a pieno regime

È andata decisamente molto meglio la seconda giornata del nuovo servizio di trasporto degli studenti disabili nelle scuole superiori messinesi. Ieri, la cooperativa sociale Genesi, a cui la Città metropolitana ha affidato l’appalto, è riuscita a mettere in campo un discreto numero di pulmini e Van, coprendo così praticamente quasi in toto – sul territorio comunale di Messina – le attività contemplate dal capitolato.

Sono stati quindici, stando a quanto affermato dalla stessa coop Genesi, i veicoli che hanno compiuto altrettanti percorsi verso e dai plessi, da nord a sud, passando per il centro urbano. Accompagnata negli Istituti scolastici una novantina di ragazze e ragazzi, su una platea complessiva di 116 per la sola città dello Stretto. E Palazzo dei leoni ha tenuto a comunicare che i mezzi di trasporto si sono messi in moto anche in provincia, sui versanti ionico, tirrenico e nebroideo.

Affinché l’appalto entri a pieno regime, e ne possano fruire tutti i 276 studenti e studentesse del territorio metropolitano, passerà però ancora qualche giorno. Giusto il tempo di reperire altri pulmini, per un totale di circa cinquanta. I vertici di Palazzo dei leoni, poi, respingono al mittente la accuse di avvio “flop” del servizio in questione con riferimento alla prima giornata, quando, per le strade cittadine, hanno viaggiato non più di cinque mezzi, per un totale di venti allievi e allieve con disabilità a bordo.