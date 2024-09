Spadafora, via alle ruspe al Don Orione per realizzare il nuovo scientifico Galilei

Sulle ceneri della vecchia scuola Don Orione ne sorgerà una nuova, all'avanguardia e rivoluzionaria. Sono iniziati i lavori di demolizione del plesso di via Collodi. All'opera già gli escavatori. La sede storica del liceo scientifico, che ha accolto negli anni migliaia di alunni, è infatti al centro di un progetto innovativo. Lo scorso marzo, alla presenza del direttore generale e dirigente della IV Direzione “Edilizia” della Città metropolitana di Messina Salvo Puccio e dell'ex sindaca Tania Venuto era stato dato l'avvio alla fase realizzativa della costruzione del nuovo liceo scientifico “Galileo Galilei” con la consegna dei lavori al Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro ,”Consccop”, di Forlì. Un progetto che, per mezzo della Città metropolitana, ha ottenuto un grande finanziamento per un importo pari a 5.814.586,95 euro. Per il sindaco Lillo Pistone e la sua squadra, che negli anni precedenti hanno seguito la questione dal fronte opposto, l'attenzione nei riguardi dell'edilizia scolastica è prioritaria, così come il Liceo, definito dall'Amministrazione cuore pulsante del paese.