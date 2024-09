Rassegna stampa 19-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il Ponte e il protocollo tra Comune e Rfi: "Restituire alla città le aree Fs dismesse"

La mafia sui Nebrodi e a Giostra, i retroscena della confisca da 12 milioni a Nigrelli e Arrigo

Spaccio di droga a Barcellona: giudizio immediato per 7 dei 54 indagati

IN CITTA'

Messina, per il verde brillante di Parco Aldo Moro si dovrà ancora attendere

Trasporto scolastico disabili a Messina, buona la seconda: il servizio ora entra a pieno regime

IN PROVINCIA

Autostrada Messina-Palermo, da lunedì chiuso al traffico pesante il tratto Brolo-Patti

Nuovo pronto soccorso di Milazzo: ecco i cantieri

Sant'Alessio, la nuova sede del Poliambulatorio? Raggiungerla è un’odissea

Spadafora, via alle ruspe al Don Orione per realizzare il nuovo scientifico Galilei