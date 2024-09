Nuovo pronto soccorso di Milazzo: ecco i cantieri

Ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani: consegnati i lavori all’Rti Salemi Francesco (capogruppo), Gieffe Costruzioni srl /(mandante), TG Impianti tecnologici srl (mandante).

Lo ha reso noto il direttore generale dell’Asp 5 di Messina Giuseppe Cuccì, comunicando che nei prossimi giorni si procederà allo spostamento della direzione sanitaria nell’ala del nosocomio che un tempo ha ospitato il reparto di psichiatria. Nel frattempo si è proceduto anche al completamento della perizia di variante che adesso è al vaglio del responsabile del procedimento, che si è resa necessaria nell’ottica della modifica dell’originario intervento di ampliamento della struttura di prima emergenza. «Ritengo che le varie difficoltà anche di natura burocratica siano superate – ha detto Cuccì – e quindi nelle prossime settimane avverrà il trasferimento della direzione sanitaria nell’ex psichiatria che è stata interessata ad un intervento di pulizia e tinteggiatura. A quel punto avremo l’ala dell’ex direzione sanitaria libera per accogliere l’attuale pronto soccorso e consentire i lavori previsti di ampliamento nei locali che attualmente lo ospitano. E alla fine della ristrutturazione avremo un’ala unica». Nulla dice il direttore sulla tempistica dei lavori anche se nel cronoprogramma si parla di 180 giorni. Alla fine dunque è prevalsa la linea di creare un polo unico dell’emergenza-urgenza, anche perché, di fronte a quello che sarà il pronto soccorso, c’è la radiologia e questo è fondamentale per l’esecuzione immediata degli esami strumentali nei casi di primo soccorso. Un potenziamento che prevede un impegno economico di oltre 1 milione e 600 mila euro. «Era quello che avevamo proposto nel corso del sopralluogo con il dottor Cuccì e con i tecnici dell’Asp – ha detto il sindaco Pippo Midili – auspicando che “finalmente tutti gli intoppi che ci sono stati siano alle spalle. I lavori si svolgeranno così come da programma concordato dall’Asp – conclude Midili – e alla fine avremo un polo dell’emergenza ritengo ancora più funzionale e meglio strutturato anche dal punto di vista della logistica. Fondamentale poi il fatto che durante l’appalto l’attuale pronto soccorso continui ad essere regolarmente operativo.