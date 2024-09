Muore a 52 anni l'ex ds e team manager messinese Christian Argurio. Attualmente era al Novara

Christian Argurio, ex team manager di Messina e Catania e attuale direttore sportivo del Novara, è scomparso prematuramente all'età di 52 anni. Argurio era stato ricoverato martedì sera in ospedale nel reparto di Rianimazione a seguito di un infarto. In rianimazione è stato tenuto in vità dalle macchine fino a quando il suo cuore ha cessato di battere. Solo qualche settimana fa, era apparso in pubblico insieme agli altri rappresentanti del club piemontese per presentare la squadra. In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio sono giunti da parte di colleghi e tifosi che lo ricordano con affetto. La sua carriera, ricca di esperienze in tutta Italia, nonostante la giovane età, ebbe inizio a Messina, la sua città natale, dove ha ricoperto il ruolo di team manager e successivamente di direttore sportivo nella Messina Peloro fino al 2008.

La sua prima esperienza al di fuori della Sicilia si svolse come responsabile scouting dell’Udinese, dal 2008 al 2011, seguita da un periodo come osservatore al Bari nel 2012. L’anno seguente, tornò al Catania come responsabile scouting, per poi riunirsi al club nel 2014-2015 come osservatore e dal 2016 al 2019 come direttore sportivo. Ha anche lavorato come osservatore per la Juventus e come direttore sportivo dell’Akragas e dell’ACR Messina, tornando due volte al club giallorosso: nella stagione 2015-16 e nella stagione 2021-22.

Tra le promesse del calcio scoperte e reclutate anche Luis Muriel: fu proprio Argurio, infatti, a portarlo a giocare in Italia.

Il cordoglio del Messina

L’ACR Messina apprende con profonda tristezza la ferale notizia della prematura scomparsa di Christian Argurio, già direttore sportivo del Messina. Alla famiglia vanno le condoglianze da parte della società, con in testa il presidente Pietro Sciotto.