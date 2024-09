Crisi idrica a Messina, Basile: "La situazione si è normalizzata e l'acqua si può bere, la precauzione è solo un problema burocratico"

“La situazione si è normalizzata” così il sindaco Federico Basile sulla crisi idrica che ha segnato l’estate dei messinesi. Il recupero in questi mesi di circa 80 litri al secondo di acqua attraverso il recupero dei pozzi di zona sud, potenziamento sorgive e manutenzione della condotta fiumefreddo. Il Coc smetterà le sue funzioni in presenza domenica sera e gli interventi necessari saranno gestitii direttamente dall’Amam che risponderà h24 ai numeri 800085584 e 0903687711. “Da 1500 chiamate a settimana di luglio- ha detto il sindaco - siamo passati a 450, 65 al giorno e il 95% è stato esitato”. Anche l’alternanza A e B, sospesa dai primi di settembre, è stata revocata definitivamente. Resta in vigenza invece l’ordinanza con cui viene immessa in rete l’acqua dei pozzi di Briga, pur se in attesa della certificazione della potabilità dell’Asp. Nella stessa ordinanza è raccomandato l’utilizzo solo per uso idropotabile ma il sindaco Basile assicura: l’acqua si può bere e’ un problema burocratico amministrativo”.