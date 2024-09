Bypass con Taormina, De Luca chiarisce col sostegno di Siciliacque: "Ora pretendo delle scuse da chi ha strumentalizzato"

"Nei giorni scorsi, insieme al sindaco di Messina Federico Basile, abbiamo dovuto affrontare l’ennesimo attacco politico da parte di chi ha scelto di fare di professione lo sciacallo cavalcando un tema, quello della crisi idrica, che ha messo in difficoltà l'intera Sicilia. Alcune forze politiche non sono riuscite ad accettare la visione lungimirante di un amministratore che, pur in assenza di soluzioni immediate, è riuscito a individuare un percorso efficace per risolvere l'emergenza idrica a Taormina, dopo decenni di difficoltà. È quella stessa politica miope e in malafede che ha cercato di screditare un’operazione di cooperazione tra enti, che invece ha rappresentato un esempio di gestione virtuosa e di buona amministrazione. Vorrei sottolineare che, grazie all’operazione del bypass, il Comune di Taormina ha permesso un risparmio di circa 8 litri al secondo per il Comune di Messina, che Amam ha sostenuto per anni con forniture di soccorso, come continua a fare tuttora per Giardini Naxos. Come sindaco di Taormina, mi sono trovato costretto a chiedere ancora una volta un intervento da parte di Siciliacque, a tutela della mia azione politico amministrativa, del mio nome e dell'ente che rappresento, così come aveva già fatto il sindaco di Messina, Federico Basile, nelle scorse settimane. Sia io che il sindaco Basile ci siamo trovati sotto attacco da parte di chi ha deciso di strumentalizzare la convenzione sottoscritta tra il comune di Taormina, Siciliacque e Amam. Una strumentalizzazione politica e mediatica che rasenta la diffamazione con ricostruzioni false e tendenziose.