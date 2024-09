Piccolo studente messinese scrive a Mattarella: "Vorrei diventare proprio come lei". E il Presidente risponde...

La lettera di un alunno dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme, scritta lo scorso mese di maggio, e spedita a Roma, al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha fatto breccia nell’animo del presidente della Repubblica Italiana tanto che lo stesso ha subito dato mandato al Segretariato Generale di contattare la dirigente del plesso scolastico, prof. Maria Elena Carbone, per fare da tramite e complimentarsi col ragazzo.

L’alunno in questione si chiama Samuele Modena e frequenta la classe Quinta, sezione B, della Scuola Primaria del plesso di Nizza di Sicilia dipendente dall’Istituto Comprensivo di Alì Terme.

Il ragazzo, nella missiva, si dichiara profondo ammiratore di Mattarella, ne elogia il suo garbo nel parlare in pubblico e rivela di come, nel mese di giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, egli, personalmente presente con la famiglia alla parata di Via dei Fori Imperiali, si fece issare sulle spalle del genitore per scorgere meglio la figura del presidente e di aver gridato “Vai Mattarella! Contiamo tutti su di te!”.

Nella lettera, altresì, il ragazzo svela che il suo sogno nel cassetto è proprio quello, un domani, di diventare presidente della Repubblica ma, prima ancora, quello di incontrarlo personalmente, stringergli la mano, fargli i complimenti e manifestargli la profonda stima che nutre nei confronti di un così autorevole Capo dello Stato.

Soddisfazione per quanto accaduto è stata espressa anche dalla dirigenza della scuola frequentata dal giovanissimo studente.