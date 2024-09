Morta a 92 anni l'anima di Panarea: addio a Myriam Beltrami, ideatrice e proprietaria del Raya

Se n’è andata in punta di piedi, così come in punta di piedi aveva creato il fenomeno Raya che ha cambiato la storia di Panarea.

Myriam Beltrami, storica ideatrice e proprietaria della struttura conosciuta dai vip di tutto il mondo è morta a 92 anni. Un personaggio che ha fatto la storia delle Eolie e della piccola isola dell’arcipelago eoliano.

Fu subito attratta all’inizio degli anni 60 da quell’isolotto quando sbarcò assieme al compagno Paolo Tilche e decise di stabilirsi lì trasformando un vecchio rudere nella più bella terrazza del mondo sospesa fra cielo e mare.

Nacque così il Raya, più di un albergo era un stile di vita controcorrente. Da allora e fino ad oggi il Raya è diventato l’hotel charme del Mediterraneo, una meta esclusiva famosa in tutto il mondo, dove gli attori di Hollywood e le grandi firme della moda internazionale si sentono a casa: il Raya conta tra i suoi ospiti personaggi come Naomi Campbell, gli stilisti Dolce e Gabbana, Mike Tyson fino alla cantante Noah.