Nuovi vertici all'Unilav di Messina, cinque su sei sono "new entry": tutti i nomi

Unilav, la partecipata dell'ateneo, ha il suo nuovo Consiglio di amministrazione e il suo nuovo collegio sindacale. Cinque nomi su sei sono nuovi. Uno solo appartiene al vecchio management: Bruno Cilento amministratore delegato.

Le terne proposte ieri pomeriggio al Cda dell'ateneo dalla rettrice Giovanna Spatari sono state approvate. all'unanimità. Al Cda vanno Santi Delia, che molto probabilmente svolgerà il ruolo di presidente, l'amministratore delegato uscente Bruno Cilento e Francesca Starvaggi. Il collegio sindacale è composto da Filippo Spadaro, Consuelo Maisano e Rita Bilello.

Erano 46 i curricula presentati per i posti in consiglio di amministrazione. Ventuno quelli per il collegio sindacale. Una commissione, costituita dai professori Antonio Cappuccio (presidente) Letterio Donato, Alberto Marchese e dalla dirigente di area amministrativa Dorotea Fazio, ha effettuato la prima scrematura e ha messo sul tavolo della rettrice Giovanna Spatari quelli più importanti. Quest'ultima ha fatto ricadere la sua scelta su sei nomi: tre per il Cda, tre per il collegio sindacale.