Messina, la "corsa" di MoveMe: già venduti 11 mila abbonamenti

Metà delle tessere a disposizione è stata “bruciata” in una quarantina di ore. È proprio febbre da MoveMe e la gran mole di richieste ha costretto agli straordinari gli informatici e i tecnici di Atm che stanno facendo fronte a qualche ritardo sul “confezionamento” dell’abbonamento per chi ha scelto la strada dell’acquisto digitale dal sito di Atm.

Ma partiamo dai numeri. Se erano 6.000 le tessere vendute dopo la prima giornata di apertura della campagna che promuove un anno di viaggi su bus e tram a 50 euro, ieri sera (il riferimento è delle 18,00) il dato era lievitato a quota 11mila. Numeri che danno l’idea della corsa al MoveMe che i messinesi hanno fatto a partire dalla mezzanotte fra domenica e lunedì. Al netto dell’economicità dell’offerta, c’è da registrare la fiducia sulla mobilità pubblica che queste cifre sottendono. Evidentemente muoversi in tram e in bus piace. È un servizio affidabile e quindi avere una tessera in tasca per poterlo fare a prezzo ridottissimo ( 4 euro al mese) per molti messinesi è una necessità prima che un’opportunità. La città ne guadagna in vivibilità, perché ognuno di quegli abbonamenti è un “tot” di auto in meno che si riversano in centro e l’investimento da 1,6 milioni del Comune per coprire la differenza fra un abbonamento a prezzo pieno (250 euro) e quello promozionale ha ragione di esistere.

Il plafond a disposizione “copre” 21mila tessere ma non è escluso che ci possa essere una seconda rimessa se le richieste dovessero essere superiori. Intanto i messinesi sono alle prese con questa campagna e con qualche intoppo da sistemare.

Il problema più comune segnalato da tanti utenti che si sono abbonati on line, è di aver regolarmente portato a termine la procedura, compreso il pagamento, ma senza ottenere il nuovo abbonamento nella pagina del sito Atm o via mail. Su questo fronte da Atm assicurano che ieri sera sono stati allineati gli acquisti effettuati fino a lunedì sera e la conferma la si può avere nella pagina “i miei abbonamenti”. La mail, invece, arriverà in un secondo momento.