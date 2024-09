Messina, gli operai degli appalti in autostrada senza stipendi e senza formazione: mobilitazione al Cas il 23 settembre

"Ancora una volta i lavoratori della ditta Isgrò, impegnati nel servizio di sorveglianza presso l’autostrada A18 e A20, si sono ritrovati senza stipendio, mentre la richiesta di incontro con i vertici del Cas non ha avuto alcun riscontro". Così Daniele David, segretario generale Fiom Cgil Messina. "Mentre gli operai continuano ad assicurare un servizio rischioso – che svolgono in assenza della adeguata formazione – devono misurarsi con ritardi nel pagamento degli stipendi, con contratti non adeguati alle mansioni svolte e con retribuzioni più basse di quelle previste dal Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Di fronte alle aggressioni del diritto al salario ed alla dignità dei lavoratori, la Fiom - conclude David - ha promosso, il 23 settembre, una mobilitazione dei lavoratori e un presidio davanti al CAS".