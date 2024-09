Messina, albero si schianta sulla strada Panoramica: disagi e traffico in tilt

Dopo la frana dell'agosto 2020 con la bomba d'acqua estiva che fece riversare sulla Panoramica un fiume di fango e detriti, causando anche una frana, questo pomeriggio all'altezza dell'Eden Park, nella stessa zona in cui, proprio durante quell'alluvione, una figlia salvò il papà disabile tirandolo fuori dall'auto quasi sommersa dall'acqua, si è verificato il crollo di un albero. Lo schianto del tronco ha bloccato l'arteria e mandato in tilt il traffico sulla Panoramica in entrambe le direzioni e per la rimozione dell'albero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla fragilità di quel costone, qualche tempo fa, era intervenuto il consigliere del Pd Alessandro Russo che aveva chiesto l'intervento dell'assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. Russo aveva evidenziato lo stato di pericolo del tratto di muro posto in Via Panoramica dello Stretto, lato monte, nel tratto compreso tra Viale dei Tigli e cpl. "Eden Park” che da un anno ormai appariva transennato e in condizioni di ammaloramento e rischio per chi si trova a transitare su quel trafficatissimo tratto di strada e che costringe i pedoni a dover cambiare marciapiede, onde evitare il pericolo di passare a piedi a ridosso delle reti di transennamento che sono ivi poste da agosto scorso.

"A seguito di sopralluoghi tecnici eseguiti l’anno scorso da parte dei Vigili del Fuoco e di ripetute segnalazioni provenienti dalla V Circoscrizione - spiegava Russo - quel tratto di strada è stato recintato perché dal soprastante terreno erano più volte caduti massi e materiali lapidei che rendevano il passaggio pedonale sottostante altamente pericoloso e allo stesso tempo la circolazione con mezzi altrettanto rischiosa, al punto da doversi ridurre la carreggiata in direzione di marcia Nord - Sud. Con apposita ordinanza contingibile e urgente nr. 178 del 04/08/2023, inoltre, il Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici del Comune Sindaco di Messina ordinava ai proprietari privati del tratto di terreno soprastante il muro interessato dalle cadute di massi e pietre di porre in essere degli urgenti interventi di messa in sicurezza dell’area a cui, tuttavia, alla data odierna non ha ancora corrisposto alcun intervento conseguente. Infine, la V Circoscrizione, con deliberazione nr. 10 del 10.03.2024 recante: “Ripristino muro di contenimento pericolante in Via Panoramica dello Stretto nel tratto compreso tra Eden Park e Viale dei Tigli”, è nuovamente tornata a sollevare opportunamente il rischio di questo tratto di strada, chiedendo adeguate misure di mitigazione del pericolo, tra le quali, il ripristino della rete metallica lungo il marciapiede lato mare al fine di consentire il passaggio dei pedoni in sicurezza, verifiche di tecnici qualificati per constatare la sicurezza statica del muro di contenimento e apposita segnaletica di pericolo per allertare pedoni e automobilisti del restringimento di carreggiata e di impedimento del transito pedonale.