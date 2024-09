Corruzione al Consorzio fognario di Taormina, inchiesta chiusa: sono 13 gli indagati I NOMI

È chiusa l’inchiesta sulla gestione del Consorzio Rete Fognante di Taormina, l’ente che si occupa dell’impianto fognario nella zona ionica, che a maggio aveva provocato un vero e proprio terremoto giudiziario con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di ex dirigenti, imprenditori e politici, incentrata nei confronti di quattro persone: una misura interdittiva della sospensione dalle funzioni, articolata in maniera diversa a seconda del ruolo ricoperto.

La pm Roberta La Speme ha infatti inviato ai tredici indagati l’atto di conclusione delle indagini preliminari. Non è cambiato rispetto a maggio il quadro delle ipotesi di reato contestate, che sono corruzione, turbativa d’asta, falso, truffa e inquinamento ambientale, per una serie di vicende gestionali pregresse del CRF che i finanzieri di Messina e i poliziotti di Taormina focalizzarono nel corso di una lunga indagine.

A maggio il gip aveva disposto la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un ex dirigente del Consorzio Rete Fognante di Taormina, Giuseppe Caudullo, e poi il divieto temporaneo per due imprenditori della provincia di Messina, il taorminese Angelo Oliveri e il giardinese Sebastiano “Nellino” Sgroi, e un professionista, l’ingegnere taorminese Oscar Alberto Aymà, già dirigente dell’Ente, di contrarre con la Pubblica amministrazione.