Sant'Agata di Militello, cartella da oltre 1 milione di euro: il Comune contro l'ex Ato

Il Comune di Sant’Agata Militello è costretto a ricorrere per le vie giudiziarie contro una cartella di pagamento da 1.114.362,88 euro nei confronti dell’ex società di gestione dei rifiuti Ato Messina 1.

Un atto che rientra nel calderone delle intimazioni notificate a partire dalla scorsa estate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli emessi dall’Ato Messina 1 in liquidazione relativi alla tassa sui rifiuti per gli anni compresi tra il 2009 e il 2012.

Una pioggia di ingiunzioni che ha scatenato la mobilitazione di migliaia e migliaia di utenti dei Nebrodi, per cui si sono attivate associazioni dei consumatori e amministrazioni locali, con richieste di sospensione e opposizioni che stanno fioccando.

Oltre al mancato ricevimento dell’originaria intimazione, gli utenti rappresentano, in alcuni casi, di aver già pagato il dovuto o di averne ottenuto l’esclusione in sede di giustizia tributaria.

Proprio quest’ultimo è il caso del Comune di Sant’Agata Militello che, a fine 2019, aveva ricevuto un’intimazione al pagamento di 823.945,60 euro relativa agli anni che vanno dal 2008 al 2012.

L’ente locale si oppose senza successo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.