Rassegna stampa 17-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, colpo di scena sul caso Lanfranchi a Giostra: spari contro l’auto di Laganà

Messina, la mobilità sta cambiando. Ecco come: a Torre Faro la prima isola pedonale elettronica

Il “tormentone” dell’acqua da Messina a Taormina: chiuso il bypass della discordia

Messina, serbatoi prosciugati per una “bravata”: lezioni sospese al Caio Duilio

IN PROVINCIA

Tentato disastro contro l’incolumità a Barcellona: l’accusa contestata ad Angelo Sboto

Sant’Agata di Militello, cartella da oltre 1 milione di euro: il Comune contro l’ex Ato

Castroreale, nonna Anna Maria e le sue 100 primavere