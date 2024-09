Messina, via Maddalena e dintorni: divieto di sosta... ma i lavori non sono mai iniziati. Cartelli incubo per gli automobilisti

Non è la prima volta che accade, e forse non sarà neanche l'ultima, ma questa volta, alla ripresa a regime di tutte le attività, i cartelli che vietano la sosta per dei lavori da eseguire stanno causando non pochi disagi. Agli automobilisti che evitano di parcheggiare e agli esercenti che naturalmente ne risentono di conseguenza, trattandosi di una zona in pieno centro commerciale. Come la via Maddalena e alcune strade limitrofe. Da giorno 4 settembre sono comparsi dei cartelli che vietano la sosta dal 9 al 20 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18. Non è specificato il motivo ma è chiaro che siano stati affissi in previsione di lavori da eseguire. La realtà è che da 8 giorni nessuno si è visto da queste parti. Passati i primi giorni, diversi automobilisti hanno ripreso a prcheggiare pur consapevoli che la vettura potrebbe essere prelevata dal carroattrezzi. Si tratta di persone che frequentano abitualmente la zona e che magari posso intervenire. Ma per quelli che occasionalmente cercano parcheggio in centro, questi cartelli costituiscono un divieto assoluto e pertanto preferiscono non rischiare. Adesso non resta che aspettare la data del 20 settembre, giorno in cui il divieto non sarà più in vigore. Verrà rinnovato oppure "abbiamo scherzato?"