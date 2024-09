Messina, caso Lanfranchi a Giostra: spari contro l'auto di Laganà

La saga continua. E a Giostra in questi giorni il clima per forza di cose dev’essere “teso”. Un paio di giorni fa qualcuno, di notte, ha sparato cinque colpi di pistola contro l’auto del quarantenne Giovanni Laganà, che è il proprietario dell’abitazione di via Rizzo dove a giugno si è verificata in circostanze ancora poco chiare la tragica morte di Michele Lanfranchi che, a quanto pare, s’è sparato accidentalmente un colpo di pistola con una 7.65 con matricola abrasa, che aveva comprato qualche giorno prima al mercato clandestino. Mentre la mostrava ai suoi amici. Un colpo devastante esploso dal basso verso l’alto che non gli ha lasciato scampo. Ma l’inchiesta sul caso non è ancora conclusa.

A questo attentato che complica ulteriormente il quadro investigativo sulla vicenda ci stanno lavorando i carabinieri, che sono intervenuti quella notte subito dopo il fatto. A giugno gli stessi familiari di Lanfranchi, in via Rizzo, a Giostra, avevano rimosso “l’altare” che era stato realizzato dopo la tragedia.