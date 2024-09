Messina, la mobilità sta cambiando. Ecco come: a Torre Faro la prima isola pedonale elettronica

La convinzione che il percorso intrapreso è quello giusto. La consapevolezza che quel percorso è ancora lungo. La fermezza nel lanciare precisi segnali a chi, in questi ultimi anni, sul tema della mobilità urbana e sulle scelte fatte dall’amministrazione Basile (in continuità con quella De Luca), non ha risparmiato attacchi, talvolta in chiave politica. Questi i tre approcci utilizzati dal vicesindaco Salvatore Mondello nel fare il punto, in occasione della presentazione della Settimana della Mobilità 2024, sulle strategie in corso nel più divisivo – a livello di opinione pubblica – degli argomenti.

Non mancano le novità, pressoché imminenti. A stretto giro andranno in appalto nuove piste ciclabili, quelle già programmate da tempo sia in centro – il collegamento tra piazza Cairoli, la stazione e la passeggiata a mare – che nella zona nord (Ganzirri). Proprio nella zona nord, a Torre Faro, inizierà nelle prossime settimane la sperimentazione della “vera” Ztl, quella regolata dai varchi elettronici. «Si farà ora per non avere inutili contraccolpi – spiega Mondello –, poi si manderà a progetto la prima Ztl in città, dobbiamo solo decidere da quale partire». Un provvedimento che cambierà in modo ancor più radicale il modo di muoversi in centro.

Quindi i lavori alla tranvia che, tra gli altri interventi, prevedono la nuova pavimentazione di parte del viale San Martino, in corrispondenza dell’isola pedonale, dove di fatto verrebbe eliminato l’asfalto, creando una continuità con il marciapiede. «Aspettiamo il cronoprogramma finale e la validazione – dice il presidente di Atm, Pippo Campagna –. Una volta avuto, ci confronteremo con l’amministrazione e il giorno dopo si partirà, sicuramente ottobre. Partiremo con l’impiantistica, e cioè cabine elettriche, sottoservizi. Inizieremo senza farci vedere, diciamo». Il che significa, con ogni probabilità, che con i lavori veri e propri si partirà a gennaio, perché fin dall’inizio obiettivo dell’Amministrazione è evitare di rendere il viale San Martino un cantiere aperto proprio nel periodo natalizio.