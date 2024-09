Castroreale, nonna Anna Maria e le sue 100 primavere

Un secolo di vita tra sacrifici, lavoro, devozione e tanta umanità. La comunità rende omaggio a nonna Anna Maria Presti, che sabato scorso ha spento cento candeline tra l’affetto dei suoi cari e la gioia di tutto il borgo castrense, presente alla piccola parentesi organizzata dalla famiglia. U

na messa e un piccolo spazio dedicato al divertimento hanno caratterizzato la festa di nonna Anna Maria, sulla sedia a rotelle ma ancora in forze per gioire della presenza di parenti e conoscenti e, in particolare, dei suoi sette nipoti.

L’adolescenza vissuta in contrada Rumulia, alle spalle della frazione di Bafia, segnata dalla privazione e dalle precarie condizioni economiche della famiglia d’origine, la forgiano dal punto di vista caratteriale ed umano. Il matrimonio all’età di 17 anni e la nascita dei figli Tindaro e Carmelo, quest’ultimo deceduto a 41 anni dopo una lunga malattia, segnano altre pagine indelebili della donna, capace di sostentare e tenere salde le redini della famiglia nonostante la dipartita del marito, dapprima lontano per la guerra e poi costretto a trasferirsi in Germania per lavoro.