Taormina, il capitano Domenico Tota guiderà la Compagnia dei carabinieri

Nei giorni scorsi, il capitano Domenico Tota, 29 anni, originario di Corato (BA), ha assunto il comando della Compagnia carabinieri di Taormina, subentrando al capitano Giovanni Riacà, destinato ad assolvere l’incarico di comandante della Compagnia di Caserta.

Il capitano Tota arriva da Napoli, dove ha prima ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Vomero, ruolo che lo ha visto impegnato in molteplici attività di contrasto alla criminalità comune e organizzata. In precedenza l’Ufficiale ha frequentato la Scuola Militare dell’Aeronautica Giulio Douhet, a seguire il 196° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Successivamente è stato comandante di Plotone Allievi e insegnante presso il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri e presso l’Accademia Militare di Modena.