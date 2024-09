Sede a Taormina del Caminiti-Trimarchi, le famiglie e gli studenti sono contrari

Per la Città metropolitana è idonea, per studenti e genitori no . Diventa un caso la sede provvisoria individuata a Taormina per ospitare alcune classi dell’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos. Nei mesi scorsi l’ex Provincia ha diramato un avviso pubblico per la ricerca di immobili nei comuni di Taormina, Giardini Naxos e Letojanni, in quanto nella sede centrale che ospita i licei Scientifico e Linguistico sono in corso i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio scolastico e non tutti gli spazi sono a disposizione. Dopo il primo avviso del 2023 andato a vuoto, finalizzato a reperire da 4 a 10 ambienti idonei per ospitare le classi (aule con 12-20 alunni), la Città metropolitana ne ha pubblicato un secondo, visto che dopo una ricognizione tra gli immobili di proprietà è stato accertato che non ci sono locali idonei da adibire ad ulteriori aule scolastiche per soddisfare le esigenze compatibili con la didattica degli istituti scolastici interessati agli interventi finanziati. E questa volta è giunta a Palazzo dei Leoni una proposta dalla ditta “Immobiliare Sabato di Sabato Maria Rita e Sabato Giuseppe & C. Snc”, che ha messo a disposizione per la locazione i locali nella frazione Trappitello che fino ai mesi scorsi hanno ospitato l’Agenzia delle Entrate. Spazi che il Servizio Edilizia scolastica della quarta Direzione edilizia metropolitana e istruzione ha ritenuto idonei, stabilendo un canone di affitto (applicando decurtazioni e incrementi previsti dalla legge) pari a 2.640 al mese per un anno.

La Città metropolitana ha dunque impegnato nei giorni scorsi l’importo di 39.497 euro, di cui 13.377 euro per il canone oltre 625 euro mensili di rimborso forfettario per le utenze per quattro mesi (settembre-dicembre 2024) e la registrazione del contratto per 317 euro e 26.120 euro per il pagamento del canone di locazione di altre otto mensilità (gennaio-agosto 2025) oltre a 5.000 euro di rimborso forfettario delle utenze. Dunque tutto era pronto per il trasloco di almeno cinque aule da Giardini Naxos a Trappitello e venerdì si è tenuto un incontro per visionare i locali prima dello spostamento: proprio in quest’occasione, però, i rappresentanti di genitori e studenti hanno manifestato disappunto per la dislocazione della sede provvisoria, ritenuta scomoda per le difficoltà logistiche e per la conformazione dei locali dell’ex Agenzia delle Entrate, giudicati non idonei. Così è stato deciso che domani gli studenti di Scientifico e Linguistico continueranno le lezioni nella sede centrale di Giardini Naxos, cercando di ottimizzare gli spazi a disposizione per far conciliare la presenza del cantiere con la necessità di portare avanti l’attività didattica. L’accordo tra l’ex Provincia e la società della famiglia Sabato, titolare dell’edificio, potrebbe saltare, anche se la soluzione del trasferimento di alcune aule in altra sede continua ad essere presa in considerazione: in tal caso l’auspicio di famiglie e studenti è che si assicuri una turnazione per evitare che le classi “esiliate” restino sempre le stesse.