Prefettura di Messina, si riunisce il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Convocato dalla prefetta di Messina Cosima Di Stani il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato, oltre al questore, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Messina Lucio Arcidiacono e il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Messina Girolamo Franchetti.

Il Prefetto ha augurato buon lavoro ai nuovi vertici provinciali, con i quali proseguirà il prezioso e costante rapporto di collaborazione. La riunione è stata l’occasione per approfondire, fra l’altro, insieme al sindaco metropolitana Federico Basile e ai rappresentanti della polizia municipale e metropolitana, la situazione della sicurezza urbana del capoluogo, già oggetto di attenzione da parte del comitato.

Nel corso dell’odierno incontro, sono state esaminate le principali criticità che affliggono il territorio e, su richiesta del primo cittadino, si è proceduto, in particolare, a fare un focus sulla situazione dei rifiuti in città. Il sindaco Basile ha fatto presente che, nonostante gli sforzi della Polizia Locale e l’attivazione di telecamere di videosorveglianza, si registrano numerose violazioni in materia dando atto che, malgrado l’impegno profuso, non si è riusciti ancora a debellare il fenomeno dell’abbandono abusivo dei rifiuti, soprattutto in alcune zone del territorio.