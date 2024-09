Policlinico di Messina, il Pronto soccorso al rush finale. Santonocito: «Cantiere chiuso il 31 ottobre»

Siamo nuovamente andati a vedere a che punto è il cantiere del pronto soccorso generale del Policlinico al padiglione E, insieme al direttore generale Giulio Santonocito. Un cantiere, ricordiamolo, lo abbiamo scritto più volte, aperto nel dicembre del 2020. Stavolta sembra essere realtà la chiusura-lavori entro il 31 di ottobre. Dott. Santonocito, è una data “reale” o no?

«Sì, i lavori in cantiere si completeranno entro il 31 ottobre, ovviamente in modo molto molto faticoso perché come ha capito mancavano molte cose, in particolare mancavano tutte le autorizzazioni che oggi ci sono, tutte, Genio civile, Vigili del fuoco, Asp, Comune e quant’altro. Adesso c’è tutto, i lavori stanno andando avanti, al netto di imprevisti il 31 ottobre finiamo i lavori. Insomma il quadro è abbastanza tranquillizzante, il pronto soccorso è finito da un punto di vista estetico, cioè veramente finito. Praticamente completeranno l’interno entro il 30 settembre, sarà completamente finito e rimarranno per il 31 ottobre le due piattaforme di accesso. Per quella a sinistra dove c’erano tutti gli impianti è già installata e funzionante, stanno facendo anche le prove degli impianti con un generatore elettrico».

E poi che succede?

«Poi c’è il tema dei collaudi. Abbiamo assunto qualche giorno fa una delibera per fare un collaudo in itinere. Ho chiamato i collaudatori e ho chiesto, come prevede la normativa, di trasformare il collaudo anziché di opere finite in collaudo in itinere. Quindi ci siamo già riuniti nelle settimane e nei giorni scorsi, e i tecnici hanno già iniziato le operazioni. Speriamo così di riuscire a concludere entro la prima quindicina di novembre, in modo da consegnare effettivamente alla città il pronto soccorso aperto. Quindi nelle migliori delle previsioni entro il mese di novembre potremmo di fatto aprire. Ovviamente le operazioni di collaudo sono delicate e soprattutto è una commissione esterna, quindi con grande rispetto dobbiamo lasciare svolgere tutte le loro attività, però il fatto che abbiano già iniziato è un grande passo in avanti. Tenga conto che i Sal sono 11 gli attuali, e il 12° sarà lo stato finale, quello che non conosciamo, ma gli 11 Sal presenti sono quelli che stanno analizzando».

Sono stati tutti pagati i primi 11 Sal?

«Sì, la ditta è perfettamente in linea, è già stato fatto il collaudo statico, quindi il primo collaudo già c’è ed è stato depositato lunedì scorso, quindi è ufficiale. Il collaudo tecnico-amministrativo, quello di cui parliamo, con la delibera di qualche giorno fa, è diventato un collaudo in itinere, quindi come le stavo dicendo dovrebbero chiudere in tempi molto rapidi, perché sennò c’è il rischio che per il collaudo si perdano anche 6 mesi di tempo».