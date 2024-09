Cambio al vertice della Raffineria di Milazzo, Rosatelli nuovo direttore generale al posto di Tarantino

Marcello Tarantino lascia dopo circa 3 anni la Direzione Generale della Raffineria per assumere un nuovo importante incarico presso la Sede Eni di Roma. Non si interrompe però il rapporto con RAM in quanto l’ing. Tarantino entra nel Consiglio di Amministrazione. Collaborazione franca e sempre costruttiva con le Istituzioni e le Parti Sociali unite ad una efficace strategia di miglioramento tecnico e gestionale hanno permesso alla RAM, sotto la guida di Tarantino, di raggiungere importanti risultati che renderanno l’impianto di Milazzo sempre più centrale nel panorama della raffinazione italiana ed europea.

Adesso il testimone passa a Alessandro Rosatelli , romano, che vanta una esperienza trentennale in Eni dove ha ricoperto vari ruoli sia presso siti operativi che di coordinamento presso le sedi direzionali. Arriva in RAM dagli Emirati Arabi dove è stato il referente della società energetica italiana nel business della raffinazione