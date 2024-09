Federalberghi Eolie: la fiction Rai oggi in onda nonostante le proteste. Sul set a Stromboli si scatenò un incendio

«Nonostante le continue proteste degli isolani e il netto rifiuto emerso durante la proiezione in anteprima della fiction 'Sempre al tuo fiancò' tenutasi a Stromboli lo scorso aprile, Rai Fiction ha comunque deciso di inserire la serie nel proprio palinsesto, con la messa in onda prevista per domani (oggi ndr)». Lo dichiara all’ANSA Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie.

«L'incontro era stato organizzato proprio per raccogliere il parere della comunità locale, che, in una partecipata assemblea pubblica (durante la quale i vertici di Rai Fiction non avevano avanzato alcuna proposta concreta) aveva invece mostrato un proprio filmato emotivamente carico, ripercorrendo le drammatiche ore dell’incendio che devastò l’isola nel maggio 2022 e quelle dell’alluvione di agosto dello stesso anno - prosegue - Quest’ultima, causata dall’assenza della vegetazione distrutta dall’incendio, aveva riversato fango sull'isola, una situazione che continua a ripetersi ogni volta che, come nei giorni scorsi, si verificano forti precipitazioni».