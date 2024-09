Spadafora piange Alessandro Bisazza, il 52enne morto nell'incidente sulla Messina-Catania

Dolore e incredulità a Spadafora per la morte di Alessandro Bisazza. A nome della comunità, il sindaco Lillo Pistone ha postato un messaggio su Facebook. "Esprimo costernazione e cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza. Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha portato via da Spadafora uno dei suoi migliori figli. Alla sua famiglia vada il caloroso abbraccio da parte di noi tutti. Il nostro pensiero è rivolto anche alla sua compagna rimasta ferita nell'incidente".

Lo sfortunato uomo lavorava in un negozio di elettronica a Catania. A quanto pare stava accompagnando la compagna a casa dopo il compleanno di un nipote.