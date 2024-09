Rassegna stampa 14-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli che potrete leggere sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud -Messina:

- Messina, la crisi idrica fa meno paura

- Messina, duplice omicidio di Camaro San Luigi: l’accusa contesta la premeditazione

- Messina, l’attesa lunga 30 anni sta terminando: via ai lavori del secondo Palagiustizia

In provincia

- Taormina, clamoroso dietrofront: la Polizia municipale ora riconquista l’autonomia negata

- Barcellona, violenza sessuale a minore: “patrigno” condannato a 6 anni

- Capo d’Orlando, il mare in tempesta presenta il conto: sprofonda parte del marciapiede

- Mobilità green a Milazzo: biglietto unico a 5 euro per usare tutti i mezzi pubblici per 6 giorni