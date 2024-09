PalaRussello alla Messina Social City? Gioveni: "Non si può penalizzare l'attività sportiva"

“Al Palarussello non si possono salvare capre e cavoli!”. Con questa espressione il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, commenta la decisione dell’Amministrazione Basile di concedere in comodato d’uso gratuito alcuni spazi del Palarussello alla Messina social city.

"Premetto - afferma Gioveni - che il primo sono io a volere migliorare la qualità dei servizi dell’azienda (e i miei interventi in Aula mirati al loro potenziamento ne sono certamente una prova) – spiega Gioveni – ma di contro non si può certamente penalizzare l’attività sportiva delle società che già risentono delle non del tutto efficienti condizioni logistiche e strutturali degli impianti, anche perché la stessa attività sportiva dei ragazzi ha certamente, in parecchi contesti, delle finalità sociali.

La scelta di destinare l’ex casa del custode (che peraltro non risulterebbe ad oggi appropriata per ospitare un CSE) e addirittura gli spazi esterni per il ricovero dei mezzi aziendali, non mi convince affatto e la ritengo del tutto inopportuna e illogica – prosegue il consigliere – perché a soffrirne saranno sicuramente le società sportive che, come è noto, non godono già in condizioni normali di servizi efficienti.