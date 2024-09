Maltempo, mareggiate e forti piogge mettono in ginocchio le Eolie

Da circa tre giorni, le isole Eolie stanno affrontando una persistente ondata di maltempo, caratterizzata da venti provenienti da ovest-nord-ovest che superano i 40 km/h. Le prime corse degli aliscafi sono già state annullate, mentre la nave Nerea continua a garantire i collegamenti con Milazzo.

Ad Acquacalda, una frazione di Lipari, il mare in tempesta ha causato gravi disagi agli abitanti e ai turisti, raggiungendo le case lungo il litorale. "È solo settembre", lamentano i residenti, "cosa succederà in inverno? Siamo ancora in attesa di interventi per proteggere la zona".

A Stromboli, le forti piogge hanno aggravato la situazione dell'isola, con detriti, fango e rocce che scendono a valle, bloccando le stradine. La popolazione è esasperata e denuncia la messa in onda della fiction "Sempre al tuo fianco", che due anni fa, durante le riprese, causò un incendio che distrusse gran parte della vegetazione dell'isola. Senza questa barriera naturale, ogni temporale provoca colate di fango e detriti che mettono in pericolo gli abitanti.