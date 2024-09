A Messina la crisi idrica ora fa meno paura. Decisiva la prossima settimana

Basta osservare le mappe che localizzano i punti in cui sono avvenuti gli interventi delle autobotti per intuire che, adesso, la crisi idrica fa meno paura.

«Guai a dire che sia finita – sottolinea più volte il sindaco Federico Basile – anche se siamo in una fase di maggiore piovosità». La cautela del sindaco è scontata perché è pericoloso sottovalutare gli effetti di una siccità che, in Sicilia, ha precedenti assimilabili solo a quelli di una trentina di anni fa.

Ma il numero delle richieste e quello degli interventi in città è drasticamente diminuito in queste ultime settimane, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il Comune ha digitalizzato la mappa degli interventi per poter dare una logica e una forma alla lunga serie di telefonate ricevute dal centro operativo comunale in questi due mesi molto intensi. L’analisi restituisce in maniera plastica come le necessità di aiuto dei messinesi siano parecchio diminuite.