Messina, scoperta a Cristo Re una lapide per ricordare il coraggio dei caduti

Una cerimonia semplice ma, al tempo stesso, austera e lontana dai riflettori, così come l’avrebbero voluta i Caduti che, giovanissimi, hanno dato la vita per preservare la Patria e custodire la libertà di un intero Paese. Ieri mattina, nel Sacrario di Cristo Re, voluto alla fine degli anni ’30 del secolo scorso dall’arcivescovo del tempo, monsignor Angelo Paino, è stata scoperta una lapide marmorea, realizzata dal maestro Natale Famà, con la quale, a distanza di 87 anni dalla costruzione del Tempio, vengono ricordati i militari decorati al Valor militare appartenenti all’Esercito, all’Aeronautica, alla Marina e alla Guardia di Finanza le cui spoglie sono custodite nel luogo sacro.

La lapide – che riporta il numero dei decorati in modo temporaneo così da poterlo variare via via che le ricerche andranno avanti – è stata benedetta, presente un picchetto interforze, dal cappellano militare, don Rosario Scibilia, dopo che una militare dell’Aosta ha dato lettura della preghiera dei Caduti. Attualmente le ricerche hanno consentito di individuare i resti di soldati destinatari di 2 medaglie d’oro, 14 medaglie d’argento, 16 medaglie di bronzo e 78 croci di guerra al valor militare.