Messina, sarà ristrutturato il "museo Cammarata" a Maregrosso. Approvato un finanziamento regionale di 100mila euro

Il progetto di restauro della "Casa delle Meraviglie del Cavaliere Giovanni Cammarata" a Maregrosso, nota anche come "Casa del Puparo", ha ottenuto il via libera al finanziamento regionale. Con un contributo di 100.000 euro, approvato grazie a un emendamento dell'on. Antonio De Luca (M5S) e inserito nella convenzione firmata dal sindaco Federico Basile, i lavori di riabilitazione del manufatto artistico saranno presto avviati. L’intervento, redatto dall'architetto Carmelo Celona, si concentrerà sul restauro delle opere d’arte e la musealizzazione multimediale dell’intera esperienza artistica del Cavaliere Giovanni Cammarata (1914-2002).

Ex muratore, Cammarata trasformò la sua casa a Maregrosso in un'opera d’arte a partire dagli anni ‘70, pur senza una formazione artistica formale. Il progetto prevede anche la messa in sicurezza di due locali che ospiteranno un piccolo museo multimediale. L'opera sarà divisa in due fasi: la prima, finanziata nel 2024, riguarda il restauro delle opere e la creazione del museo virtuale; la seconda prevede la costruzione di una copertura protettiva per preservare le opere dalle intemperie. Una volta completati, i lavori restituiranno alla comunità un importante attrattore culturale e turistico nella III Municipalità di Messina.