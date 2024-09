Messina: non ce l'ha fatta Mario Angioletti, l'operaio 35enne caduto da un ponteggio a Palermo. Donati gli organi

Si è spento, all'opedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato dal 9 settembre, il 35enne messinese Mario Angioletti. L'elettricista era rimasto gravemente ferito a causa di una rovinosa caduta per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa, a Palermo. L'uomo, originario di Messina e residente a Faro Superiore, sposato e padre di due figlie, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile in disuso, quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa. Indagini sono state avviate dalla polizia e dai tecnici dell'ASP che si sono recati nel cantiere dove Angioletti stava lavorando.

La triste notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti che da giorni seguivano da Messina l'evolversi della situazione, alcuni direttamente nell'ospedale palermitano. Il quadro clinico era peggiorato ieri quando i sanitari avevano dichiarato la morte cerebrale. Angioletti è stato tenuto in vita attraverso i macchinari poichè il giovane operaio aveva sempre manifestato il desiderio di donare gli organi.