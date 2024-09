Gruppo aeronavale di Messina: arriva il comandante Rosario Vicedomini

Avvicendamento al comando del Gruppo Aeronavale di Messina, tra il tenente colonnello Alessandro Santarelli e il tenente colonnello Rosario Vicedomini: la cerimonia si è svolta nella base navale della Marina militare, alla presenza del comandante del Comando operativo aeronavale di Pomezia, il generale di brigata Joselito Minuto, degli equipaggi e del personale del Gruppo aeronavale, del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, del sindaco di Messina Federico Basile e della prefetta Cosima Di Santi.

Santarelli, nel corso della sua carriera che lo ha visto impiegato per trentasei anni nell’ambito del servizio aeronavale del Corpo, ha ricoperto numerosi incarichi di comando in sedi prestigiose. Giunge al termine il suo periodo di comando, durato cinque anni, del Gruppo Aeronavale, contribuendo in misura determinante alla sua crescita nella costante azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, con particolare attenzione al contrasto alle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani, nonché a quello di stupefacenti.