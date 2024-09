Capo d'Orlando, la mareggiata fa crollare un marciapiede a S. Gregorio. Ingrillì: "Catastrofe annunciata"

Una mareggiata ha causato il crollo del marciapiede sul lungomare di San Gregorio. Si teme per la strada e per la rete fognaria. Il sindaco Franco Ingrilli’: “Una catastrofe annunciata, avevamo chiesto il ripascimento l'anno scorso alla Regione, adesso chi di competenza sarà chiamato a rifare tutto il lungomare, anche il tratto che era stato realizzato pochi anni fa”. Indispeinsabile quindi un ripascimento? "Assolutamente, occorre costruire un nuovo muro di contenimento, quello esistente è crollato. Serve un intervento definitivo per mettere in sicurezza il lungomare"