Michele Pontoriero nuovo capo di gabinetto della Questura di Messina. Rindone alla Polizia Amministrativa, Imministrazione

Nuove prestigiose nomine in questi giorni per la Questura di Messina: si è insediato il primo dirigente della Polizia di Stato Michele Pontoriero, con l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Messina. Designato altresì quale nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione (PASI), il primo dirigente della Polizia di Stato Luciano Rindone. Contestualmente, il primo dirigente della Polizia di Stato Fabio Ettaro, ex dirigente della Divisione PASI, ha assunto la direzione della Polizia Anticrimine.

Il dott. Michele Pontoriero, di 53 anni, originario della provincia di Vibo Valentia, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, abilitandosi all’esercizio della professione forense. Dopo avere frequentato il 91° corso di formazione per vice commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato nel 2001 a Reggio Calabria presso il Reparto Mobile. Trasferito nel 2006 presso la Questura di Messina, ha prestato servizio presso l'U.P.G.e S.P. e presso la Divisione di Gabinetto, all'interno della quale ha svolto le funzioni di Vice Capo di Gabinetto. Successivamente è stato per diversi anni dirigente della Digos di Messina ove, tra le varie attività, ha coordinato i servizi info investigativi in occasione del Vertice G7 dei Capi di Stato svoltosi nel 2017 a Taormina. Promosso Primo Dirigente nel 2020, ha svolto, per circa due anni, l’incarico di dirigente della Digos della Questura di Reggio Calabria e successivamente, per altri due anni, l’incarico di dirigente della Digos della Questura di Catania. Nel corso di questi ultimi tre incarichi, oltre ad aver coordinato i servizi di competenza Digos in occasione di numerosi servizi di ordine pubblico, ha svolto indagini nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di ordine pubblico, nel settore dei reati in materia elettorale nonché attività di prevenzione e contrasto al terrorismo interno ed internazionale.