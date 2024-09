Messina, via ai lavori per il secondo PalaGiustizia: dureranno 14 mesi

Questa volta ci siamo veramente. I lavori di adeguamento nei due palazzi storici di via Garibaldi per realizzare il nuovo polo giudiziario sono iniziati. E finalmente alle chiacchiere e alle pastoie burocratiche si sostituiranno le azioni concrete. Si procederà allo svolgimento dei lavori e alla realizzazione delle opere previste. I lavori verranno eseguiti dalle imprese titolari, che verranno collaborate da altre specializzate del gruppo di appartenenza, il gruppo “Do Works”, ponendo in outsourcing singole e specifiche categorie di lavori od opere a soggetti scelti per la loro comprovata esperienza e specializzazione. Gli interventi iniziali riguarderanno: gli allestimenti dei cantieri, le opere di strip out impianti, le demolizioni, le installazioni dei ponteggi.

La conferma del via dei lavori, per ammodernare l’ex Banca di Roma e l’ex Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, era arrivata direttamente dall’imprenditore messinese Massimo Fiore, presidente del Cda delle due società Unire 54 Spa e Unire 100 Srl, che hanno venduto al Comune i due storici palazzi.