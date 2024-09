Messina, esercizio abusivo delle professioni sanitarie negli ospedali: 22 indagati. I NOMI

Il provvedimento di conclusione indagini è firmato dalla sostituto Francesca Bonanzinga. Ventidue tecnici sanitari di laboratorio biomedico risultano indagati per esercizio abusivo della professione per aver esercitato la professione tecnico sanitaria senza essere iscritti all’albo professionale di competenza. Il richiamo è all’articolo 12 della legge 3 del 2018, la cosiddetta Legge Lorenzin che ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati commessi nell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Le indagini, affidate ai carabinieri, sono scattate nel marzo del 2018, due mesi dopo l’approvazione della legge e nascono dalla verifica documentale delle posizioni dei tecnici sanitari di laboratori nelle strutture ospedaliere e sanitarie in generale della città.

Dalla verifica effettuata sono state evidenziate le posizioni di 22 lavoratori: 2 all’Irccs Neurolesi, 5 al Policlinico Universitario, 12 all’Ospedale Papardo, 1 rispettivamente alla Carmona, a Cristo Re e Villa Salus.

Nel corso delle indagini, dal 13 marzo 2018 ad oggi, tre di questi sono andati in pensione, 11 hanno regolarizzato la loro posizione tra il febbraio 2023 e gennaio di quest’anno iscrivendosi al rispettivo albo professionale, otto – invece – non hanno sanato. Si tratta di tecnici sanitari in servizio nei vari reparti clinici degli ospedali che, secondo la legge Lorenzin, avevano bisogno di una speciale abilitazione dello Stato per l’esercizio della professione e adesso rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da euro 10.000 a euro 50.000. La conclusione delle indagini, con relativo avviso di garanzia, è stato depositato martedì scorso con la nomina degli avvocati d’ufficio per i 22 tecnici che adesso hanno 30 giorni di tempo per nominare un proprio legale di fiducia e di chiedere al giudice di essere sentito.