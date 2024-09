Messina, la truffa del Superbonus al 110%: il gup rinvia tutti a giudizio

Tutti e dieci gli imputati rinviati a giudizio. Il processo si aprirà il 20 novembre. Decine le parti civili ammesse, i clienti truffati con i fondi del Superbonus del 110%, compresa l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, alcuni privati sono stati invece esclusi per vizi di forma. Una perizia psichiatrica stabilirà le reali condizioni di salute della “mente” della truffa, il medico Antonino Barbera, attualmente agli arresti domiciliari.

Ecco le decisioni della gup Arianna Raffa, che ieri tra la mattina e il pomeriggio, ha concluso tutto quasi intorno alle 18, ha celebrato l’udienza preliminare per l’indagine di Procura e Guardia di finanza sul giro impressionante di truffe sul Superbonus, che ha visto al centro il medico 72enne Antonino Barbera e parecchi dei suoi familiari più stretti, oltre ad alcune società create ad hoc per incassare i fondi. La gup Raffa ha quindi accolto integralmente la richiesta di rinvio a giudizio formulata in aula del sostituto procuratore della Dda Piero Vinci per i dieci indagati coinvolti, sei persone fisiche e quattro persone giuridiche. Per gli imputati, a vario titolo, la Procura ipotizza l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per ottenere erogazioni pubbliche, una serie di accessi abusivi al sistema informatico, e poi indebite compensazioni di debiti fiscali, infine l’autoriciclaggio.