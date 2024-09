La Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli su bus di linea e a noleggio: in un caso passeggeri trasferiti su un altro mezzo

La Polizia Stradale di Messina ha intensificato i controlli sugli autobus a noleggio e di linea, sia nazionali che esteri, registrando un aumento significativo delle infrazioni commesse da conducenti e proprietari dei mezzi. Su 22 autobus controllati, sono state accertate 18 violazioni del Codice della Strada e delle normative di settore. Le infrazioni riguardano il mancato rispetto dei limiti di velocità, il superamento dei tempi di guida, irregolarità nei documenti, mancato uso delle cinture di sicurezza e carenze nelle dotazioni di sicurezza. Un autobus è stato sospeso dalla circolazione per gravi inefficienze nelle uscite di emergenza, con i passeggeri trasferiti su un altro veicolo. Le sanzioni hanno colpito anche conducenti europei ed extra UE per violazioni sulla normativa del cabotaggio, creando concorrenza sleale verso le aziende italiane. La Polizia Stradale di Messina ha ribadito l'importanza di un costante monitoraggio per elevare gli standard di sicurezza, con i controlli che proseguiranno nelle prossime settimane.