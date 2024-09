Giallo a Taormina, il cadavere di un uomo trovato in via Garipoli

Giallo a Taormina dove intorno alle 13 è stato scoperto un cadavere in via Mario e Nicolò Garipoli, all'interno dell'area dov'è custodita un'icona della Madonna. La vittima, un uomo sulla quarantina di cui si sconosce ancora l'identità visto che non era in possesso di documenti. A trovare il corpo una persona che si era recata all'edicola votiva ed ha dato l'allarme.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina ed il medico legale, la professoressa Elvira Ventura Spagnolo. Ancora da stabilire le cause della morte: tra le ipotesi quella che l'uomo possa essere precipitato dal costone sovrastante dopo aver perso l'equilibrio, ma potrebbe essersi trattato anche di un gesto volontario. Per capirne di più i carabinieri visioneranno i filmati delle telecamere del parcheggio Lumbi e di Piano Porto. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo il sostituto procuratore Stefania La Rosa.