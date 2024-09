Gestione della Fondazione Lucifero: il gip archivia l’inchiesta sul riciclaggio

Il 18 luglio del 2023 alla Fondazione Lucifero erano tempi piuttosto movimentati, da mesi infuriavano le polemiche sulla gestione, e quella mattina arrivarono i carabinieri per sequestrare atti, documenti e materiale informatico, su delega della Procura di Barcellona.

Dalle otto contestuali informazioni di garanzia nei confronti dei componenti dei vari consigli di amministrazione che si erano susseguiti nell’ultimo triennio, si comprese che il procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera indagava addirittura per riciclaggio, ipotizzando che la “faccia pulita” della Fondazione fosse servita in passato a qualcuno per ripulire capitali “sporchi”.

Ma dopo un anno d’indagine e una serie di accertamenti economico-finanziari non è emerso nulla di rilevante sul fronte dell’ipotizzato riciclaggio, fatto che ha portato il procuratore Verzera a chiedere l’archiviazione del procedimento, accordata dal gip di Barcellona Giuseppe Caristia.

Quindi procedimento archiviato per gli ex presidenti Vincenzo Ciraolo, Maria Teresa Collica e Franco Scicolone, e per gli ex consiglieri Gioacchino Puglisi, Santo Colosi, Rosalia Schirò, Francesco Iannucci e Delfina Guidaldi.

Scrive il gip Caristia che per un verso «le premesse di ordine fattuale e le motivazioni di carattere giuridico poste dal pubblico ministero a fondamento della richiesta appaiono pienamente condivisibili». E poi che «... non si apprezzano nel compendio investigativo elementi da cui desumere la sussistenza del reato ipotizzato, con la conseguenza che non si ravvisano elementi tali da consentire di formulare una ragionevole previsione di condanna».