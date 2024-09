Furci siculo, omicidio Catania, in Corte d’assise la difesa tenterà il tutto per tutto

Far cadere le aggravanti e far valere la perizia psichiatrica per ridimensionare le accuse.

Punta su queste due strade la difesa dell’assassino di Giuseppe Catania, l’ex poliziotto della Squadra mobile di Messina ucciso il 2 ottobre dello scorso anno sul lungomare di Furci Siculo.

Ieri mattina davanti la Corte d’assise presieduta da Massimiliano Micali, con a latere Giuseppe Miraglia, si è aperto il processo a carico di Gaetano Antonio Nucifora, il 58enne di Roccalumera imputato del reato di omicidio con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili. Al primo round del dibattimento è stata confermata la costituzione delle parti civili, la moglie, due figli e le sorelle di Giuseppe Catania, tutti assistiti dall’avv. Antonio Scarcella, e sono stati acquisiti i mezzi di prova, tutti i verbali redatti dagli inquirenti e il materiale probatorio raccolto dalla Procura, con l’audizione in aula di alcuni carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno condotto le indagini coordinate dalla sostituta procuratrice Roberta La Speme (in aula a rappresentare l’accusa) e dall’aggiunto Vito Di Giorgio.

Nella prossima udienza, fissata per il 30 ottobre, toccherà ad altri testi, come il medico legale che ha eseguito l’autopsia, i testimoni, le parti civili, la moglie e le figlie dell’imputato.