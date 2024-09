Fiera di Messina, progetto con l’acqua alla gola

La pausa di riflessione sta per terminare. La nuova Fiera, quella che sta per diventare il nuovo parco urbano dell’area nord della città, merita una decisione a stretto giro. I lavori avanzano, tutto sommato, rispettando i tempi previsti ma la mutata situazione legata alla siccità deflagrata quest’estate (destinata a non estinguersi a breve) impongono di arrivare al più presto alla definizione della soluzione per riuscire a garantire l’irrigazione amplissima all’area a verde che sarà il cuore del parco che sta realizzando l’Autorità di Sistema nella metà più vicina al mare della cittadella fieristica.

Non è più un mistero che l’Authority è pronta a cedere la gestione del parco della Fiera al Comune che sarebbe ben lieto a metterlo nelle sua disponibilità d’uso per poter dare alla città un nuovo riferimento in una location nascosta, pur essendo sotto gli occhi di tutti .